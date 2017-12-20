Новая технология придет на помощь тюменской службе "112"

Эффективнее помогать людям, обратившимся в службу "112", позволит технология определения местоположения человека. Она начнет действовать в полную силу в 2018 году, сообщили специалисты Центра телефонного обслуживания тюменским журналистам в ходе пресс-тура.

"Эта технология поможет в первую очередь потерявшимся в лесу и людям, которые попали в беду и не в состоянии сообщить точный адрес. Местонахождение абонента будет определяться вплоть до улицы и дома, - сообщила руководитель Центра телефонного обслуживания Алина Пирогова. - Сейчас это возможно сделать только в отношении абонентов оператора связи Tele2, остальные операторы подключатся позже".

Более 300 тыс. обращений от жителей Тюмени с начала 2017 года получили операторы круглосуточной службы "112" и подключили к помощи организации экстренного реагирования. Около 15% звонков связаны с вызовом скорой помощи, 9% - полиции, по 2% - службы пожарной охраны и ЖКХ. Зимой абоненты чаще всего сигнализируют о порывах труб, замерзающих людях и машинах, летом - о пожарах.

25% всех звонков связаны с запросом информации о телефонах экстренных служб, прогнозе погоды и актировках.

Половина обращений ложные: звонки от телефонных хулиганов всех возрастов, случайный вызов или ошибочно набранный номер. В ответ на подозрительные звонки операторы службы "112" перезванивают абоненту трижды, чтобы убедиться в его благополучии или оказать помощь в случае необходимости.

"Ложные звонки значительно затрудняют нашу работу, поскольку тем, кто действительно попал в беду, приходится ждать ответа оператора. В среднем мы отвечаем звонившим на четвертой секунде вызова. Фиксируем обращения, уточняем данные об абоненте, в течение примерно 55 секунд заполняем карточку со сведениями и экстренные службы видят обращение. Достигается высокая скорость реагирования на обращения граждан, поступивших на наш телефон", - отметила руководитель центра телефонного обслуживания.

Звонки на номер 112 доступны жителям всех муниципалитетов региона.

В конце ноября 2017 года служба прошла государственные испытания и признана соответствующей нормам и требованиям.

Татьяна Ковалева