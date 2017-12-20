В Тюмени устроили новогодний праздник для одаренных детей

pp.userapi.com

Около 300 подростков Тюмени, отличившиеся в учебе и спорте, побывали на новогодней елке главы администрации города, которая прошла в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 19 декабря.

Мероприятие включало не только развлекательную программу, но и просветительскую. Так, например, ребята посетили "Индустриальную биеннале современного искусства", а также "Детский музей истории русской открытки". В качестве разминки дети сыграли в игру-квест и сдали экзамены, но не по обычным предметам, а таким как "Мемология", "Твитология", "Инстаграмология" и другим.

За каждый экзамен участники игры-квеста получали наклейку. Эти наклейки затем можно было обменять на ценные подарки, приготовленные для ребят - портативную зарядку и сладкий презент. К слову, награды получили все 300 человек.

После насыщенной интеллектуальной программы ребят ждали в амфитеатре творческие номера, настоящий восторг вызвало барабанное шоу "Ибица" и выступление молодежного театра песни Центра культуры и творчества "Тюмень". Со словами поздравления выступил директор департамента образования администрации Тюмени Вячеслав Воронцов: " Я хочу поблагодарить вас и ваших педагогов за то, что вы успешно трудились в уходящем году. Вы молодцы! Мы гордимся вами!".

Также ребятам показали фильм о том, чего добилась Тюмень в уходящем году. Среди достижений были отмечены открытие самой большой школы в городе и новой современной поликлиники в Восточном округе, запуск филиала школы искусств и завершение реконструкции детской библиотеки, открытие инновационного музея “Россия - моя история” и оформление моста Влюбленных световыми эффектами.

В заключение ребят ждали Дед Мороз со Снегурочкой, которые подготовили развлекательную программу и дискотеку.

Организатором мероприятия выступил Центр культуры и творчества "Тюмень" при поддержке администрации города Тюмени. Соорганизатор - Музейный комплекс им. И.Я. Словцова.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.