Жителям и гостям Тюмени предлагают пройти квест на английском языке

Квест по Тюмени. Фото picworld.ru

Квесты по Тюмени на английском языке проведут сотрудники и волонтеры Центра международного образования ТюмГУ. Он запланирован на весну 2018 года.

Как сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория", в квесте смогут поучаствовать те, кто желает лучше узнать город или выучить иностранный язык в необычном формате. Участниками квеста уже стали студенты и школьники Тюмени, а также иностранные участники российско-американского Стэнфордского форума и региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Маршрут квеста включает в себя более 20 точек по исторической части Тюмени. Участники получают задания на английском языке в мессенджерах.

"Этот проект стал одним из победителей грантового конкурса "Моя идея". Формат квеста поможет сподвигнуть школьников и студентов к изучению английского языка, а также привлечет еще больше иностранцев в Тюмень", — считает заместитель руководителя Центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.

Также авторы проекта Татьяна Матросова и Лусинэ Арутюнян хотят с помощью проекта набрать команду волонтеров, которые смогут работать на крупных международных проектах и общаться с иностранцами.

За информацией о квестах по Тюмени на английском языке можно следить в группе Центра международного образования ТюмГУ во "Вконтакте".