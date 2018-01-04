В селе Успенка пройдет киношкола

Фото: фестиваль "НольПлюс"

Организаторы международного фестиваля "Ноль плюс" проведут в селе Успенка киношколу. С 15 по 22 января юные и взрослые участники пройдут все этапы от написания сценария до монтажа фильма. Итогом станет презентация короткометражной игровой картины перед жителями села.

Для начала команда из 15-20 человек напишет историю, связанную с селом Успенкой. Например, это может быть рассказ о жизни селян. Затем дети и взрослые научатся писать киносценарий, работать с камерой, пройдут основы актерской игры и монтажа. Уже 23 декабря фильм презентуют для всех жителей села Успенка.

Работать с командой на протяжении недели будет московский режиссер Роман Трофимов. За свою карьеру он снял больше тридцати музыкальных клипов: работал с такими артистами как Тимати, DJ Smash, Джиган, L'One и Филипп Киркоров.

Кроме того, Роман был приглашенным режиссером на нескольких сериалах для каналов НТВ и Ren-tv. Режиссер снял четыре короткометражных фильма, в их числе работа совместно с киношколой "Ноль Плюс", во время которой за пятнадцать дней на Алтае вместе с детьми снят 30-минутный игровой фильм "Сказки у костра".

Исполнительный продюсер киношколы "Ноль Плюс" Александр Школенко заметил, что неделя — это реальный срок, за который можно не только снять фильм. Выпуск картины — не главная цель киношколы.

"Наша задача - привлечь детей и взрослых к творчеству. Кино - это лишь способ современно, доступно и интересно взаимодействовать с другими ребятами и создавать командные продукты", - отмечает Александр.

Уже в феврале в школах села пройдут киноуроки, на которых ребята увидят порядка 40 новых лент из фонда фестиваля "Ноль плюс".

Киношкола проходит на средства фонда Елены и Геннадия Тимченко в рамках грантового конкурса "Культурная мозаика городов и сел", пишет "Вслух.ру".