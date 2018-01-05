Черный список дебоширов в поездах и автобусах появится в России

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Ввести черные списки дебоширов на железной дороге и в автобусах дальнего следования предложило общероссийское объединение пассажиров, сообщает RT. Инициатива направлена в комитет Госдумы по транспорту и строительству.

Как пояснил зампред организации Илья Зотов, речь идет о поездах и автобусах международного и междугороднего сообщения, где для покупки билета необходим паспорт. "Такие профилактические меры, прописанные в законе, смогут защитить пассажиров от нарушения порядка со стороны их попутчиков. Это позволит людям активнее пользоваться общественным транспортом на больших расстояниях, где будут обеспечены комфорт и безопасность маршрута", — считает Зотов.

Согласно инициативе, решение о создании черного списка должен принимать перевозчик. Предлагаются и ограничительные нормы: например, если до того или иного пункта назначения можно добраться лишь одним видом транспорта, перевозчик не вправе отказать указанному в списках дебоширу. В Госдуме заявили, что, скорее всего, депутаты поддержат предложение.

С декабря 2017 года право создавать черные списки нарушителей порядка получили авиаперевозчики. По закону пассажир, получивший административное наказание за соответствующее нарушение и попавший в реестр от конкретной компании на год лишается права пользования ее услугами. Так, в списках "Аэрофлота" уже числятся более 10 тыс. человек.