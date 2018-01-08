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Экоактивисты подвели итоги годовой работы

16:21 07 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Арт-объект «Дерево». Фото организаторов движения "Зеленый хоровод"

Жители Тюмени сдали экоактивистам 4 тонны стекла, 5 тонн макулатуры и больше тысячи килограммов крышек от пластиковых бутылок в 2017 году. 

В Год экологии активисты экодвижения "Круговорот" регулярно открывали мобильные пункты приема вторсырья, куда жители города привозили скопившиеся дома пластиковые бутылки, жестяные и стеклянные банки, сломанную бытовую технику и старые вещи. 

"В 2017 году мы сдали на переработку 4 тонны стекла, 5 тонн макулатуры, 600 кг пластика, 500 кг металлолома. Наша петиция с требованием организовать легальный сбор батареек в Тюмени дала начало проекту "Гринбокс" – боксы для сбора опасных отходов устанавливают по всему городу", - рассказала руководитель добровольческого объединения "Круговорот" Кристина Шелемеха.

Экологическое движение "Зеленый хоровод" создает в Тюмени инфраструктуру для сбора пластиковых крышек. Контейнеры из металлической сетки и пластин в форме зеленого дерева, появились в декабре у торговых центров "Кристалл", "Гудвин" и "Колумб". Каждый желающий в любое время может "сдать" в них накопленные пластиковые крышечки любых цветов и размеров.

"Качественный пластик разлагается около 500 лет, распадается на микропластик, который животные, птицы и рыбы принимают за еду и проглатывают. Поэтому нельзя оставлять крышечки в земле. Мы хотим привлечь внимание общества к раздельному сбору отходов, меньшему потреблению одноразовых вещей, чтобы сохранить ценные ресурсы. Идея сбора пластиковых крышечек родилась 7-8 лет назад в Турции и теперь более 45 стран мира собирают их на различные социальные проекты. Идея легко масштабируется в любом городе планеты", - пояснила руководитель "Зеленого хоровода" Юлия Кондинкина. 

Проект по сбору крышек действует в Тюмени два года. В 2017 году "Зеленый хоровод" в ходе акций собрал и сдал на переработку 1180 кг крышечек, особую активность в этом деле проявили ребята из городской школы номер 69.

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Теги: экология

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