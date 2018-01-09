"Аэрофлот" внедрил онлайн-отслеживание чемоданов

Систему онлайн-отслеживания багажа внедрила на своих рейсах авиакомпания "Аэрофлот". Об этом сообщает пресс-служба тюменского аэропорта Рощино.

Система с высокой точностью в режиме онлайн будет определять нахождение каждого места багажа в ключевых точках путешествия, в том числе в момент регистрации, при погрузке на борт воздушного судна, в пунктах пересадки и в аэропорту прибытия.

Это новшество введено благодаря соглашению с компанией SITA – международным поставщиком IТ-решений для авиатранспортной индустрии. Платформа является эффективным способом выполнения резолюции IATA, требующей от авиакомпаний подтверждения фактов доставки и получения багажа.

Аэропорт Рощино полностью поддерживает нововведение перевозчика, позволяющее пассажирам не беспокоиться о своем багаже.

Николай Ступников