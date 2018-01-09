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Профориентацию особых выпускников школ обсудили на сессии в ТюмГУ

12:16 09 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото пресс-службы ТюмГУ

Педагоги 22 тюменских школ, которые преподают элективный профориентационный курс, стали участниками федерального мониторинга образовательных потребностей выпускников школ с инвалидностью. Его проводит ресурсный учебно-методический  центр (РУМЦ) ТюмГУ "Перспектива".

Как сообщает пресс-служба вуза, на II образовательной сессии впервые обсудили возможности элективного курса в профориентации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, планирующих получение высшего образования. Программа образовательной сессии была насыщенной. Был представлен увлекательный ликбез для родителей в формате двухчасового родительского собрания, в процессе которого преподаватели смогли полностью погрузиться в тему, а также узнали основные элементы данной технологии.

Представители РУМЦ ТюмГУ рассказали участникам о задачах центра, возможностях и перспективах развития. Познакомили с документами, регламентирующими порядок поступления детей-инвалидов в вузы, особенностями приемной кампании 2018 года. А также обсудили технологию содействия профориентационному самоопределению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги отметили высокую важность создания РУМЦ в ТюмГУ, поделились собственным опытом взаимодействия с учениками с ОВЗ, обсудили проблемы, с которыми им приходится сталкиваться и способы их решения. 

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Теги: особые люди , профориентация , ТюмГУ

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