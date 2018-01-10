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В новогодние каникулы тюменцы обращались в полицию по поводу бытовых конфликтов

16:38 09 января 2018 | mobile | | print версия для печати

5 тыс. 254 сообщений поступило на телефон "02" в Тюмени с 1 по 9 января

Большая часть была связана с семейными и бытовыми конфликтами. За этот период сотрудники полиции зарегистрировали 42 кражи. Довольно часто тюменцы пытались похитить имущество из торговых центров: продукты, алкоголь, одежду. Также сотрудники городского УМВД в праздничные дни раскрыли 19 краж, совершенных ранее. Единственный  угон транспортного средства был раскрыт по горячим следам.

В течение новогодних праздников в дежурные части поступали сообщения о бытовых конфликтах, произошедших в ходе распития спиртного. Многие из этих вызовов привели к возбуждению уголовных дел за побои, причинение легкого и среднего вреда здоровью, угрозы убийством.

За девять дней выявлено восемь случаев легкого и средней тяжести вреда здоровью, все они раскрыты сотрудниками тюменской полиции. В 99 % случаев участники находились в состоянии алкогольного опьянения. Однако в сравнении с прошлым годом горожане вели себя добропорядочно, отмечает пресс-служба тюменской полиции.

Все выходные личный состав был задействован для охраны общественного порядка на массовых мероприятиях. Хоть большая часть торжеств прошла еще до наступления Нового года, 24 мероприятия проводились и в течение каникул.

Инспекторы по делам несовершеннолетних во время зимних каникул активизируют профилактическую работу. Прошли проверки ночных заведений на предмет нахождения там подростков, нарушений выявлено не было.

За различные правонарушения к административной ответственности полицейские привлекли 22 тюменцев, 12 из которых получили штраф за курение в неположенном месте, 10 - за распитие алкогольных напитков в общественных местах.

Николай Ступников

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Теги: выходные дни , праздники , УМВД по Тюмени

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