Тюменские школьники впервые посоревнуются в знании китайского и испанского языков

Фото департамента образования и науки ТО.

Школы, гимназии и вузы Тюмени, а также центр "Аванпост" станут площадками для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, который начнется 11 января.

Участниками интеллектуальных состязаний станут более 1 тыс. 150 победителей муниципальных этапов из разных уголков Тюменской области.

Откроют региональный этап знатоки татарской литературы, французского и татарского языков. Они выполнят письменные и устные задания, встретятся с интересными людьми. В свободное время школьников ждут мастер-классы, экскурсии и профориентационные мероприятия, которые подскажут, в каких областях реальной экономики пригодятся знания различных школьных предметов.

Победители регионального тура представят Тюменскую область на заключительном - Всероссийском этапе олимпиады, сообщили в пресс-службе областного департамента образования и науки.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев, приветствуя участников, отметил, что тюменские школьники - настоящие труженики, которые знают, что без кропотливой работы, самоотдачи и целеустремленности не достичь настоящего успеха.

"Уверен, каждый из вас осознает, что хорошее образование – залог успешного будущего. Уже скоро перед вами откроется новый мир. Предприятия и вузы области будут рады видеть вас – талантливых, смелых, энергичных. Желаю вам удачи на жизненном пути. Не бойтесь ставить амбициозные цели, не страшитесь трудностей и препятствий. Они сделают вас сильнее", - отметил глава региона.

Региональный этап Всероссийской олимпиады продлится до 22 февраля. Ребята покажут свои знания по 24 предметам. Впервые в регионе будут соревноваться знатоки китайского и испанского языков.