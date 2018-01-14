Тюменским школьникам рассказали о подвигах героев-земляков

Фото - Минобороны России

Участники областного проекта "Мы – потомки героев" рассказали тюменским школьникам о подвигах земляков. Встреча прошла в формате музыкально-художественной гостиной.

Основу презентации составили судьбы тюменцев-ветеранов войн и локальных конфликтов: Анатолия Яковлева, погибшего на острове Даманский, Вячеслава Голышева, не вернувшегося из Афганистана, Максима Брюхова, Юрия Крысько, Анатолия Мохирева Андрея Мухаева, Яна Ядохина и Дмитрия Яника, павших в боях контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Отдельный рассказ посвятили Герою России Владимиру Шарпатову, который в составе экипажа Ил-76 совершил побег из плена талибов, сообщила пресс-служба Центрального военного округа Память героев участники акции почтили минутой молчания.