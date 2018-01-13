В России появятся "Заслуженные журналисты"

t-l.ru

Почетное звание "Заслуженный журналист" введут в России, идею поддержал глава государства Владимир Путин на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств, сообщает "РБК".

С предложением ввести такое звание выступил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Я думаю, что вполне обоснованно, почему нет? Я уже говорил во вступительном слове, что это подчас героическая профессия. Я такое поручение сформулирую администрации президента", — согласился Путин.

По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ, члена правления Союза журналистов Тюменской области Александра Пересторонина, сложно переоценить роль средств массовой информации и их работников в развитии региона и страны. Почетное звание станет символом признания профессиональных заслуг выдающихся журналистов.

"Профессия журналиста – это не просто свободное творчество, как многие представляют. Нужно быть компетентным в широком спектре вопросов, непрерывно совершенствовать свои способности и постоянно трудиться. И с течением времени, с развитием технологий, это становится все более важным. Отдельного внимания заслуживают наши коллеги, работающие в горячих точках, рискующие своими жизнями. Рад, что в России наконец-то появится звание заслуженного журналиста", - прокомментировал Александр Пересторонин.