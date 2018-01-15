Центр робототехники объявил новый набор обучающихся

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Центр робототехники продолжает набор учащихся на новое учебное направление. Курс будет посвящен 3D-принтерам.

Как сообщает пресс-служба регионального информационно-образовательного центра, бесплатные занятия могут посещать школьники с 7 класса. Ученики познакомятся не только с особенностями печати, но и смогут самостоятельно собирать, разбирать и улучшать свой принтер.

Занятия проходят на базе школ, где есть "РобоЛАБ". Расписание: школа №92 (ул. Николая Зелинского, 22), вторник, 17-18 часов 30 минут. Школа №88 (ул. Московский тракт, 129/1), вторник, 17-18 часов 30 минут. Лицей №81 (Юганский проезд, 6), вторник, 14 часов 30 минут – 16 часов. Гимназия №1 (ул. Крупской, 21), четверг, 15 часов – 16 часов 30 минут. Лицей №34(ул. Новоселов, 10), вторник, 17 часов–18 часов 30 минут.

Записаться можно по ссылке. Узнать подробнее о подготовке и об условиях обучения в "РобоЛАБе" можно в официальных группах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, а также по телефону: 565-808.