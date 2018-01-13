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Инвестпроекты дадут Тюменскому району еще триста рабочих мест

16:27 12 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Пресс-конференция главы Тюменского района Светланы Ивановой. Фото ИА "Тюменская линия"

Около тысячи рабочих мест и более 5 млрд рублей принесла реализация инвестиционных проектов в Тюменском районе. Такие итоги двух лет работы в сфере инвестполитики назвала на пресс-конференции глава района Светлана Иванова.

За два года в Тюменском реализовано 26 инвестиционных проектов. Наиболее масштабные выполнены в 2016 году. "Нам важен каждый из них: и заправочная станция, которая даст пять рабочих мест, и организация придорожного сервиса с двумя местами", – уточнила Светлана Иванова.  

Наиболее ярким проектом глава района считает тепличный комплекс компании "Тюмень-Агро": "Он дал более 300 рабочих мест, отмечу также модернизацию птицефабрики "Пышминская". В 2018 году она позволит увеличить все показатели предприятия".

На этот год, по словам Ивановой, запланированы 17 инвестпроектов. Их реализация даст району еще 300 рабочих мест. Более эффективной и слаженной эту работу помогут сделать коррективы, внесенные в деятельность совета  инвестиционной политики.

"Каждое его заседание посвящено теперь какой-то конкретной теме, а на ее обсуждение приглашают только заинтересованных в ней предпринимателей", - рассказала глава района и добавила, что бизнес-сообщество внесло  предложение создать такие советы в каждом муниципальном образовании Тюменского района.

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Теги: инвестиционные проекты , Светлана Иванова , Тюменский район

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