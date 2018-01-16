Порт Сабетта признан лидером по грузообороту

Порт Сабетта - лидер грузооборота. Фото https://sdelanounas.ru

Ямальская Сабетта стала абсолютным лидером по росту грузооборота среди морских портов РФ. Самый молодой порт России по итогам 2017 года, начавший в декабре экспортные поставки сжиженного природного газа, нарастил перевалку на 280 процентов по отношению к 2016 году - с 2,8 млн. до 7,9 млн. тонн.

По информации пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта, в целом грузооборот морских портов РФ в 2017 году вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом. При этом наивысшую динамику показали порты Арктического бассейна. Грузооборот бассейна вырос на 49% и составил 74,2 млн тонн. Это произошло в основном за счет наливных грузов, объем которых увеличился на 94,5%.