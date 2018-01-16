Определены победители первенства Тюменской области по лыжным гонкам

фото СДЮСШОР №2

Елизавета Бекишева стала первой на дистанциях 3 км классическим и 5 км свободным стилем. Ксения Шнейдер заняла первое место на дистанции 5 км свободным стилем и второе место на той же дистанции, но классическим стилем. Золотую награду на дистанции 10 км классическим стилем завоевал Алексей Шульгин, а Дмитрий Кугаевский был удостоен медали с бронзовым отливом.

Как сообщает пресс-служба СДЮСШОР № 2 Тюмени, победители - воспитанники школы. Конкуренцию воспитанникам составили юноши и девушки, юниоры и юниорки из Тобольска, Заводоуковска, Нижней Тавды, Уватского, Исетского, Вагайского, Упоровского, Ярковского районов и Ханты-Мансийского автономного округа.

В течение двух дней воспитанники СДЮСШОР № 2 демонстрировали свой профессионализм и в итоге завоевали престижные награды перевенства.

Добавим, соревнования проходили в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".