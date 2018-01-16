В Тобольске в новогодние праздники родились тридцать девять малышей

Фото ИА "Тюменская линия"

39 малышей родились в Тобольске в первые дни 2018 года – с 1 по 8 января. Это на 13 детей больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Первые роды 2018 года были зафиксированы в 0 часов 50 минут. Всего же в праздничные дни родились 16 мальчиков и 23 девочки. Критических и экстренных случаев не было, сообщили в пресс-службе областной больницы №3.

В преддверие Нового года, с 29 по 31 декабря, специалисты Тобольского перинатального центра приняли 15 родов, в том числе одну двойню. В эти дни на свет появилось 11 мальчиков и пять девочек.