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Студенты золотого возраста изучают английский язык в ТюмГУ

17:00 16 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото https://www.astrobl.ru

Группа любителей английского языка, которая состояла из пенсионеров в возрасте  от 55 до 70 лет, получила сертификаты о прохождении курсов в Тюменском госуниверситете.   

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, для центра лингвистического образования вуза это первый подобный социальный проект, организованный совместно с областным геронтологическим центром.

"Мы давно хотели расширить спектр обучающихся. Ведь учиться хотят не только молодые люди, но и пожилые, у которых на пенсии появляется время для осуществления своих не реализованных ранее желаний. Считаю, что Тюменский госуниверситет совершенно обоснованно встроился в этот проект. Интеллектуальные занятия помогают людям преклонного возраста по-новому идентифицировать себя и не выпадать из общего контекста", - поделилась директор центра лингвистического образования ТюмГУ Индира Крускоп.

На протяжение 10 недель преподаватель ТюмГУ Людмила Козина помогала новоиспеченным студентам осваивать азы английского по уникальной интенсивной методике. "Для меня это совершенно новый опыт. Поэтому пришлось искать и подбирать материал из самых разных источников. Приходилось применять и метод Шехтера, и другие образовательные методики, учитывая возрастные, физиологические и психологические особенности студентов", - рассказала Людмила Козина.  Все 14 выпускников хотят и дальше изучать английский в ТюмГУ и желают записаться в группу для продолжающих.

Добавим, для Тюменского госуниверситета это уже второй опыт сотрудничества с областным геронтологическим центром. Ранее в рамках проекта "Университет третьего возраста" группа пенсионеров обучалась навыкам конструктивного общения в институте психологии и педагогики ТюмГУ.

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Теги: пенсионеры , ТюмГУ

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