В Тюмени директора предприятия привлекли к ответственности за невыплату зарплаты

фото ИА "Тюменская линия"

Более 1 млн рублей задолжал четырем работникам директор ООО "Тюменьнефтестрой". Рабочие обратились в прокуратуру. Сотрудники ведомства установили, что на предприятии с марта по октябрь 2017 года в полном объеме не выплачивалась заработная плата.

По информации пресс-службы прокуратуры Тюменской области, в отношении бывшего директора ООО "Тюменьнефтестрой" возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5. 27 КоАП РФ "Невыплата зарплаты". По результатам рассмотрения дела он оштрафован на 10 тыс. рублей государственной инспекцией труда в Тюменской области. Было внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура передала материалы проверки в Тюменский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Тюменской области, где в отношении бывшего руководителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ "Невыплата заработной платы". Санкции статьи предусматривают штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, лишение свободы на срок до 3 лет.

Долги по зарплате погашены.