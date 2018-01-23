В школах региона ужесточили пропускной режим

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В школах Тюменской области ужесточен пропускной режим.

В связи с беспрецедентными случаями нападений на учеников школ в нескольких регионах страны, для сохранения здоровья и жизни учащихся, обеспечения безопасности учащихся и сотрудников школы в образовательных организациях ужесточен пропускной режим.

Управление образования просит родителей с пониманием относиться к данной мере безопасности.

Руководителям образовательных организаций рекомендовано быть предельно внимательными, обеспечить меры по сохранению жизни и здоровья школьников, ужесточить пропускной режим на объектах и незамедлительно принять меры, направленные на усиление антитеррористической защищенности, сообщают пресс-службы муниципальных районов в Тюменской области.