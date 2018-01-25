В Сладковском районе состоялись соревнования по робототехнике

Фото: администрация Сладковского района

Команды из семи школ и Дома детского творчества "Галактика" участвовали в соревнованиях по робототехнике, которые состоялись в Сладковском районе.

Как сообщает районная администрация, соревнования проводились по следующим номинациям: "Чертежник", "Траектория - Квест", "Шорт - Трек", "Перевозчик", "Сортировщик".

В общем зачете первое место заняла команда Александровской средней школы, второе место заняли лопазновские школьники, третье место - у команды Новоандреевской основной школы.