Готовность документов в центрах госуслуг можно узнать через Telegram

МФЦ перешел в Telegram

Центры "Мои документы" в Тюменской области предлагают проверять статус готовности своих документов через популярный мессенджер Telegram. Для этого необходимо только номер дела и код авторизации. Информация предоставляется мгновенно в формате чата.

Желающие использовать такой способ информированности об этапах передвижения своего заявления на получение услуги должны присоединиться к чату. Ссылка на бот.

Для того, чтобы получить информацию о статусе дела необходимо направить сообщение с текстом: /status и через пробел номер дела, код авторизации. Для получения истории обработки документов формируется сообщение с текстом: /history, через пробел номер дела и код авторизации.

Данный способ не предназначен для проверки готовности документов по услугам Управления Росреестра по Тюменской области. В этом случае получатель услуги о статусе дела узнает по телефонам горячей линии: 8-800-250-000-72 (звонок бесплатный), 50-05-91, сообщает пресс-служба МФЦ.