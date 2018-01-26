Тюменскому участнику преступной группы отказали в помиловании

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Первое в 2018 году заседание региональной комиссии по вопросам помилования под председательством депутата облдумы Владимира Ульянова состоялось в Тюменской области.

Рассмотрено ходатайство о помиловании ранее судимого 39-летнего осужденного. Мужчина участвовал в преступном сообществе, судим также за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств организованной группой в особо крупном размере.

Комиссия при принятии решения учитывала характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, поведение осужденного во время отбытия наказания, характеристику его личности, сообщает региональное управление ФСИН.

Внимательно изучив и обсудив материалы члены комиссии единогласно рекомендовали отказать в помиловании.