Семьдесят четыре года назад Ленинград был полностью освобожден от блокады

Освобождение Ленинграда от блокады/ фото ww.botinok.co.il

27 января 1944 года советские войска полностью освободили Ленинград от блокады немецко-фашистскими войсками, которая продолжалась 872 дня.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Ленинград оказался в тисках вражеских фронтов. С юго-запада к нему подступала немецкая группа армий "Север"; с северо-запада финская армия. Согласно плану "Барбаросса", захват Ленинграда должен был предшествовать взятию Москвы. Гитлер полагал, что с его падением русские потеряют город, считавшийся колыбелью революции и имеющий для советского государства особый символический смысл. Битва за Ленинград длилась с 10 июля 1941 года до 9 августа 1944 года.

В июле-августе 1941 года немецкие дивизии были приостановлены в боях на Лужском рубеже, но 8 сентября враг вышел к Шлиссельбургу и Ленинград был окружен. До войны в городе проживали около 3 млн человек, еще около 300 тыс. беженцев прибыли из Прибалтики и соседних областей в начале войны. С этого дня сообщение с Ленинградом стало возможно только по Ладожскому озеру и по воздуху. Почти ежедневно город подвергался артиллерийским обстрелам или бомбежкам.

В начале сентября 1941 года Сталин отозвал из-под Ельни генерала армии Георгия Жукова и передал ему командование фронтом и Балтфлотом. Предпринятые Жуковым меры укрепили оборону города, но прорвать блокаду не удалось. Она была направлена на вымирание и уничтожение Ленинграда. 22 сентября 1941 года в специальной директиве отмечалось: "Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица земли. Предполагается окружить город тесным кольцом и путём обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землёй… В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения". 7 октября Гитлер отдал еще один приказ – не принимать беженцев из Ленинграда и выталкивать их обратно на неприятельскую территорию.

До войны Ленинград снабжался "с колес", больших запасов продовольствия город не имел. Блокада грозила голодом. В сентябре был усилен режим экономии продуктов. С ноября 1941 года установлены самые низкие нормы выдачи хлеба по карточкам: рабочим и инженерно-техническим работникам – 250 г, служащим, иждивенцам и детям – 125 г. Бойцам частей первой линии и морякам – 500 г. Началась массовая гибель населения. В декабре умерло 53 тыс. человек, в январе 1942 года – около 100 тыс., в феврале – более 100 тыс. Сегодня историки говорят о 800 тыс. - 1,5 млн погибших. За время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и США за время войны.

Спасением для осажденных стала "Дорога жизни" – проложенная по льду Ладожского озера трасса, по которой с ноября в город доставляли продовольствие, боеприпасы и на обратном пути эвакуировали население. За период действия "Дороги жизни" до марта 1943 года по льду (летом на судах) в город было доставлено более 1,6 тыс. тонн грузов. Из города эвакуированы 1,3 млн ленинградцев и раненых воинов. Для транспортировки нефтепродуктов по дну Ладожского озера был проложен трубопровод.

Несмотря на жесточайшие условия блокады, промышленность города продолжала снабжать вооружением и снаряжением войска Ленинградского фронта. Рабочие выполняли срочные задания, ремонтировали корабли, танки и артиллерию. Сотрудники Всесоюзного института растениеводства сохранили ценнейшую коллекцию зерновых культур. Зимой 1941 года 28 сотрудников института умерли от голода, но ни один ящик с зерном не был тронут.

Ленинград наносил по врагу ощутимые удары. В апреле 1942 года советские зенитчики и авиация сорвали операцию немецкого командования "Айсштосс" - попытку уничтожить с воздуха стоящие на Неве корабли Балтийского флота. Постоянно совершенствовалось противодействие вражеской артиллерии. Военсовет Ленинграда организовал контрбатарейную борьбу, в результате которой значительно снизилась интенсивность обстрелов города. В 1943 году количество артиллерийских снарядов, упавших на Ленинград, уменьшилось примерно в 7 раз.

Были предприняты четыре попытки прорыва блокады: в сентябре и октябре 1941 года, в начале 1942 года в ходе общего контрнаступления, которое лишь частично достигло своих целей, в августе–сентябре 1942 года. Блокада тогда не была прорвана, но жертвы в наступательных операциях не были напрасными. Летом-осенью 1942 года противнику не удалось перебросить из-под Ленинграда крупные резервы на южный фланг Восточного фронта. Более того, Гитлер направил для взятия города управление и войска 11-й армии Манштейна, которые в ином случае можно было использовать на Кавказе и под Сталинградом. Синявинская операция 1942 года Ленинградского и Волховского фронтов опередила немецкий удар. Предназначенные для наступления дивизии Манштейна были вынуждены сходу вступать в оборонительные бои против атакующих советских частей.

Тяжелейшие бои в 1941-1942 годах проходили на "Невском пятачке" — узкой полосе земли на левом берегу Невы шириной по фронту 2-4 км и глубиной всего 500—800 метров. Этот плацдарм, который советское командование намеревалось использовать для прорыва блокады, части Красной Армии удерживали около 400 дней. Крохотный участок земли был в одно время чуть ли не единственной надеждой на спасение города и стал одним из символов героизма советских воинов, отстоявших Ленинград. Бои за "Невский пятачок" унесли, по некоторым данным, жизни 50 тыс. советских воинов.

Только в январе 1943 года, когда основные силы вермахта были стянуты к Сталинграду, блокада была частично прорвана. Ходом операции "Искра" руководил Георгий Жуков. На узкой полосе южного берега Ладожского озера удалось восстановить сухопутную связь со страной. В последующие 17 суток по этому коридору была проложена железная и автомобильная дороги. Январь 1943 года стал переломным моментом в Ленинградской битве.

Положение Ленинграда значительно улучшилось, но угроза городу продолжала оставаться. Чтобы ликвидировать блокаду, предстояло отбросить врага за пределы Ленинградской области. Операцию разработали в конце 1943 года. Силами Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом, Ладожской и Онежской флотилиями была проведена Ленинградско-Новгородская операция. Советские войска перешли в наступление 14 января 1944 года и 20 января освободили Новгород. 21 января противник начал отход из района Мга – Тосно, с участка перерезанной им железнодорожной магистрали Ленинград – Москва.

27 января - день снятия блокады - прогремел праздничный салют. Группа армий "Север" потерпела тяжелое поражение. В результате Ленинградско-Новгородской советские войска вышли на границы Латвии и Эстонии.

Оборона Ленинграда имела огромное значение. Гитлеровское командование лишилось возможности наиболее эффективного маневра стратегическими резервами, переброски войск на другие направления. Если бы город пал в 1941 году, то германские войска соединились бы с финнами, а большая часть войск немецкой группы армий "Север" могла быть развернута в южном направлении нанести удар по центральным районам СССР. Москва в этом случае могла не удержаться, а вся война пойти по другому сценарию.

В 1942 году советским правительством была учреждена медаль "За оборону Ленинграда", которой удостоены около 1,5 млн защитников города. Она остается в памяти народа одной из самых почетных наград Великой Отечественной войны.

Материал подготовлен на основе информации Российского военно-исторического общества.