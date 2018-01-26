В Тюмени впервые сел авиалайнер Airbus A330–200

Фото - tjm.aero

Тюменский аэропорт Рощино впервые принял самолет Airbus A330–200. Он прилетел из Камрани и в этот же день доставил туристов из Тюмени на отдых во Вьетнам.

A330–200 – дальнемагистральный самолет, его длина около 59 метров, а размах крыльев более 60. Максимальная дальность перелета A330–200 – 13 тыс. 400 км. В среднем подобный самолет может перевозить до 276 пассажиров. Рощино сертифицирован на прием подобных авиалайнеров, сообщили в пресс-службе тюменского аэровокзала.

Чартерный рейс осуществила российская авиакомпания Nordwind Airlines. К самолету был приставлен телескопический трап, а погрузка и загрузка багажа производилась автоматизировано.

В августе 2017 года аэропорт также получил допуск к приему широкофюзеляжного самолета Boeing-777. Туристические рейсы с использованием данного типа воздушного судна планируются уже c 30 марта