up

27.01.2018 суббота

USD 55,8288

EUR 69,6073

В Тюмени -15..-17 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменец вошел в состав молодежного совета Почты России

17:00 26 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Молодежный совет Почты России/фото пресс-службы Почты России

Супервайзер сети ОПС Тюменского филиала Почты России Дмитрий Кирш вошел в состав Молодежного совета Почты России. Первое заседание совета прошло в Москве 26 января. В состав совета вошли сотрудники отделений связи, обособленных структурных подразделений и аппаратов управлений филиалов.  

Как сообщает пресс-служба Почты России, 82 молодых специалиста из всех филиалов предприятия впервые встретились в Москве, чтобы обсудить основные направления работы совета в 2018 году. Идею создания Молодежного совета предложил лично генеральный директор Почты России Николай Подгузов. Средний возраст членов Молодежного совета Почты России – 27 лет, большинство из них проработали на предприятии более 3 лет.

Совместно с наставниками, ведущими руководителями Почты России, молодые специалисты провели мозговой штурм для проработки направлений, требующих улучшений по каждому из макрорегионов.

"Наша цель - вывести Почту России на новый уровень развития, сделать ее современным, конкурентоспособным и ответственным предприятием.  Мы создали Молодежный совет для того, чтобы найти и вовлечь в процесс достижения этой цели неравнодушных молодых специалистов, — отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов. — Определяя с коллективом наставников направления работы Молодежного совета, мы сделали упор на возможность решения с его помощью тех производственных задач, которые стоят перед предприятием в 2018 году".

Молодежный совет будет предлагать и реализовывать проекты по направлениям: привлечение молодых специалистов, профессиональное развитие молодых специалистов, удержание молодых специалистов, почтальон будущего, оптимизация сортировочных процессов на узлах, корпоративное волонтерство, внедрение инноваций на Почте России, молодежные мероприятия, медиаконтент как инструмент продвижения Почты России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Почта России

Последние новости

00:59 "Итоги года Урала и Сибири" подвели в Тюмени
20:14 Тобольские полицейские задержали черного лесоруба
19:52 Тюменцев приглашают на бесплатный концерт жестового пения "Как птицы"
19:03 Три российских ресурса вошли в сотню наиболее посещаемых сайтов в мире
18:19 Харизматичные пенсионеры будут проводить экскурсии по Тюмени
18:08 Тимуровцы начинают новый "Снежный десант" Фото
17:57 27 января - события дня
17:46 Тюменцам напоминают про декларацию о доходах
17:35 Тоболяки дарят омской библиотеке факсимильное Евангелие Достоевского
17:32 Кредитный портфель ВТБ в Тюменской области вырос в 2017 году
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Игорь Холманских отметил снижение преступности в Тюменской области

Владимир Якушев поручил усилить патрулирование загородных трасс

Тюменские вузы активно участвуют в решении важных для региона задач, считает губернатор

Политика

"Итоги года Урала и Сибири" подвели в Тюмени

Подготовка к выборам президента России в Тюменской области идет в штатном режиме

В Тюменской области сохранят меры государственной поддержки

Экономика

Кредитный портфель ВТБ в Тюменской области вырос в 2017 году

В Тюменской области работают активные предприниматели, считает Лариса Невидайло

Хозяйственный подход: фермер Виктор Провоторов строит серьезные планы

Общество

Тюменцев приглашают на бесплатный концерт жестового пения "Как птицы"

Три российских ресурса вошли в сотню наиболее посещаемых сайтов в мире

Харизматичные пенсионеры будут проводить экскурсии по Тюмени

Спорт

Ледолазы встретятся на чемпионате

ФИФА получила более четырех миллионов запросов на билеты на ЧМ-2018

"Повелитель холода" готовится в Тюмени к новому рекорду

Происшествия

Тобольские полицейские задержали черного лесоруба

В Югре осудят водителя грузовика, врезавшегося в поезд

На Ямале спасали замерзающего на трассе водителя
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+