up

31.01.2018 среда

USD 56,2914

EUR 69,5424

В Тюмени -18..-20 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Яндекс обновил панорамы Тюмени

16:00 30 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото tyumen-city.ru

Около 20 тыс. фотографий, из которых получилось примерно пять тысяч круговых панорам, - это почти 200 км улиц и дорог сделала съемочная группа панорамомобиля — автомобиля со специальным фотооборудованием на крыше, которая приезжала в Тюмень в октябре 2017 года.

Теперь на снимках есть здания и сооружения, построенные в Тюмени в последнее время. Например, можно осмотреть новые жилые дома на ул. Александра Протозанова или дорожную развязку на пересечении ул. Пермякова и Федюнинского — ее открыли в сентябре 2017 года. Развязка на пересечении улиц Пермякова и Федюнинского (панорама).

Съемочная группа впервые сфотографировала набережную Туры, а также прошла по мосту Влюбленных — во время предыдущих съемок он находился на реконструкции. В этих местах запрещено движение транспорта, поэтому съемку вели пешком, установив камеру на штатив. Вид на набережную Туры от моста Влюбленных (панорама). Любое изображение можно приблизить, чтобы изучить подробности, к примеру,  рассмотреть скульптуры на набережной.

Панорамомобиль в Тюмени побывал в четвертый раз: предыдущие съемки прошли в 2012, 2014 и 2016 годах.

Всего на Яндекс.Картах опубликовано более 2,5 млн панорам России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении и Турции. Это не только виды городов, но и природные достопримечательности: озеро Байкал, водопады Карелии, горы Кавказа, острова Арктики и даже высочайшая вершина планеты — Эверест. Панорамы доступны здесь, они есть в приложении Яндекс.Карты. Владельцы сайтов могут разместить любую панораму на своем ресурсе с помощью API Яндекс.Карт, сообщает пресс-служба сайта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: мост Влюбленных , набережная Туры

Последние новости

18:54 ФК "Тюмень" начал второй сбор в Сочи
18:27 Тюменские, ямальские и югорские депутаты поддержат местных сельхозпроизводителей
18:10 В Тюмени продолжается работа над макетом торпедного катера "Комсомолец"
18:00 31 января - события дня
17:49 В ТюмГУ пройдет олимпиада по русскому языку для иностранных студентов
17:38 Участковые избиркомы Тюменской области проверили на доступность для маломобильных групп населения
17:27 В Тюмени вынесли приговор женщине, по вине которой от ВИЧ умерла ее дочь
17:16 Луна максимально приблизится к Земле
17:05 Депутат Госдумы Николай Брыкин взял на контроль проблемы жителей Югры
16:54 Школа в "Ямальском-2" откроется в День знаний
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Тюменская область становится крупным центром по производству лекарств

Владимир Якушев рассказал полпреду, как в регионе решают проблемы дольщиков

Игорь Холманских отметил снижение преступности в Тюменской области

Политика

Участковые избиркомы Тюменской области проверили на доступность для маломобильных групп населения

Депутат Госдумы Николай Брыкин взял на контроль проблемы жителей Югры

Жителей Тюменской области проконсультировал Эрнест Валеев

Экономика

Долг за капитальный ремонт потребуют судебные приставы

Обновленная СТО открылась в Ишиме

В Сорокинском районе самое жирное молоко на Петровской ферме

Общество

Тюменские, ямальские и югорские депутаты поддержат местных сельхозпроизводителей

В Тюмени продолжается работа над макетом торпедного катера "Комсомолец"

31 января - события дня

Спорт

ФК "Тюмень" начал второй сбор в Сочи

Аромашевцы состязались в охотничьем биатлоне и лыжных гонках

Площадки с искусственным льдом появятся в Ишиме, Заводоуковске, Тобольске и Тюмени

Происшествия

В Тюмени вынесли приговор женщине, по вине которой от ВИЧ умерла ее дочь

Пенсионерка из Нефтеюганска передала мошенникам-экстрасенсам большую сумму денег

Житель Тобольска попался с наркотиками

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+