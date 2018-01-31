Яндекс обновил панорамы Тюмени

фото tyumen-city.ru

Около 20 тыс. фотографий, из которых получилось примерно пять тысяч круговых панорам, - это почти 200 км улиц и дорог сделала съемочная группа панорамомобиля — автомобиля со специальным фотооборудованием на крыше, которая приезжала в Тюмень в октябре 2017 года.

Теперь на снимках есть здания и сооружения, построенные в Тюмени в последнее время. Например, можно осмотреть новые жилые дома на ул. Александра Протозанова или дорожную развязку на пересечении ул. Пермякова и Федюнинского — ее открыли в сентябре 2017 года. Развязка на пересечении улиц Пермякова и Федюнинского (панорама).

Съемочная группа впервые сфотографировала набережную Туры, а также прошла по мосту Влюбленных — во время предыдущих съемок он находился на реконструкции. В этих местах запрещено движение транспорта, поэтому съемку вели пешком, установив камеру на штатив. Вид на набережную Туры от моста Влюбленных (панорама). Любое изображение можно приблизить, чтобы изучить подробности, к примеру, рассмотреть скульптуры на набережной.

Панорамомобиль в Тюмени побывал в четвертый раз: предыдущие съемки прошли в 2012, 2014 и 2016 годах.

Всего на Яндекс.Картах опубликовано более 2,5 млн панорам России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении и Турции. Это не только виды городов, но и природные достопримечательности: озеро Байкал, водопады Карелии, горы Кавказа, острова Арктики и даже высочайшая вершина планеты — Эверест. Панорамы доступны здесь, они есть в приложении Яндекс.Карты. Владельцы сайтов могут разместить любую панораму на своем ресурсе с помощью API Яндекс.Карт, сообщает пресс-служба сайта.