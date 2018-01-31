В ТюмГУ пройдет олимпиада по русскому языку для иностранных студентов

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VII межвузовская студенческая олимпиада по русскому языку как иностранному пройдет в Тюменском госуниверситете 13 марта.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, участниками могут стать иностранные студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях тюменского региона. Олимпиада проводится в двух группах в соответствии с уровнем владения русским языком. Соревнование на знание русского проходит в два этапа. Первый предполагает выполнение тестовых заданий. Второй – устный рассказ на заданную тему. В соответствии с набранными баллами определяются победители и призеры, которых отметят дипломами и ценными призами. Остальные участники получат сертификаты.

Ежегодно олимпиада собирает в ТюмГУ свыше 50 студентов из более чем 10 стран мира: Франции, Германии, Китая, Монголии, Нигерии, Палестины, Афганистана, Туркменистана, Йемена, Ганы, Бангладеш и др. Заявки принимаются до 5 марта по электронной почте. Количество участников от одного вуза не более 10 человек.