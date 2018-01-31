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Тюменские, ямальские и югорские депутаты поддержат местных сельхозпроизводителей

18:27 30 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменским, ямальским и ханты-мансийским народным избранникам удалось прийти к полному согласию и взаимопониманию в вопросах, связанных с продвижением тюменской продукции на региональные агропродовольственные рынки. Об этом заявил депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов, выступая на заседании думского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

"Соответствующие решения были приняты на областном совете законодателей в декабре 2017 года", - напомнил Владимир Ульянов.

По мнению депутата Глеба Трубина, Тюменская областная дума должна принять комплекс мер для поддержки местных производителей сельхозпродукции и продуктов питания.

"Основная проблема - ущемление прав местных товаропроизводителей со стороны сетевых торговых компаний. Это создает предпосылки для снижения ассортимента продукции местного производства. Правительство Тюменской области уделяет внимание решению этой проблемы. Но я хотел бы, чтобы мы, депутаты, выработали комплекс мер для поддержки собственных товаропроизводителей", - подчеркнул Глеб Трубин.

На заседании комитета был также рассмотрен вопрос о проведение конкурса представительных органов муниципальных образований Тюменской области.

"Конкурс мы проводим в четвертый раз. Основная цель - поддержать депутатов городов, районов и сел, поощрить их. Сегодня мы внесли корректировки в схему награждения победителей конкурса. Большинство призов получат сельские поселения. Для них это очень важно. Лучший опыт, безусловно, будет принят к сведению", - рассказал Владимир Ульянов.

Евгений Бабенко

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Теги: АПК , Владимир Ульянов , Глеб Турбин , тюменские товаропроизводители

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