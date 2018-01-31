Руфат Биктимеров: прокуратура помогла вернуть долги по зарплате

Фото - ИА "Тюменская линия"

169 млн рублей составила задолженность по зарплате в Тюменской области к концу 2017 года. Об этом сообщил заместитель прокурора региона Руфат Биктимеров на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, сумма задолженности больше по сравнению с 2015 и 2016 годами.

"Задолженность могла быть еще больше, но усилиями власти и контролирующих органов ее удалось сдержать на этом уровне, - подчеркнул Биктимеров. – Для этого применяются различные инструменты, в том числе меры прокурорского реагирования. Благодаря им, удалось полностью погасить задолженность по зарплате у таких предприятий, как "Нефтепроммаш", это около 10 миллионов рублей".

Руфат Биктимеров уточнил, что 143 млн из общей задолженности относятся к предприятиям-банкротам, таких к концу прошлого года осталось 18: "К сожалению, эта тенденция наблюдается не только в Тюменской области, такая же ситуация и в соседних регионах. Конечно, это только стимулирует нас активизировать свою надзорную деятельность".

Зампрокурора напомнил, что предприятия-банкроты по решению суда возглавляют арбитражные управляющие. Их задача – восстановить платежеспособность предприятия. Однако их работа нередко становится предметом прокурорского внимания.

"Один из таких управляющих в настоящее время находится под следствием, в его отношении возбуждено уголовное дело, - рассказал Руфат Биктимеров. – Пятерым грозит административная ответственность через арбитражный суд".

В результате прокурорского вмешательства была погашена задолженность по зарплате на сумму более 600 млн рублей. Всего в 2017 году органы прокуратуры выявили 34 тыс. 488 нарушений закона. Для их устранения принесено 3 тыс. 127 протестов, в суды направлено 5 тыс. 906 исков.

Николай Ступников