Эрмитаж выпустил стикеры для Telegram на основе картин Рембрандта и Матисса

"Автопортрет в шапке с открытым ртом" Рембрандт/фото Эрмитажа ВКонтакте

Государственный Эрмитаж выпустил для своего официального Telegram-канала набор стикеров, основой для которых послужили музейные экспонаты, в том числе картины Рембрандта и Матисса.

"У Эрмитажа появились стикеры в Telegram. Источником для одного из них послужил "Автопортрет в шапке с открытым ртом" Рембрандта (1630 г.). Этот офорт, как и множество других небольших автопортретов, был исполнен в Лейдене. Изучая мимику своего лица, молодой художник учился передавать разные душевные состояния средствами гравюры, нового для него вида искусства. В стиснутых губах, нахмуренных бровях, морщинах над переносицей читаются гнев, испуг, изумление", — сообщается в сообществе музея в социальной сети ВКонтакте.

Всего Эрмитаж выпустил 24 стикера, в том числе с логотипом музея, изображением кающейся Марии Магдалины (картина Тициана, написанная около 1565 года), а также фрагментом полотна "Танец" Анри Матисса.

Добавим, государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал. Датой основания музея считается 1764 год, когда Екатерина II приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Иоганна Гоцковского.