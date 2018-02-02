Наблюдатели от Общественной палаты станут ушами и глазами на выборах президента России

Фото ИА "Тюменская линия"

Общественная палата Тюменской области впервые выставит своих наблюдателей на каждый избирательный участок по выборам президента РФ. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв.

"Общественная палата уже имеет опыт организации общественного контроля за проведением выборов, - сообщил он. - Мы еще на выборах губернатора Тюменской области организовали общественный центр контроля за выборами, возглавляла который заместитель общественной палаты Светлана Ярославова. - Этот опыт помог впоследствии нам сформулировать предложения в Общественную палату РФ о внесении изменений в законодательство и предоставлении правомочий наблюдателям от общественной палаты субъекта РФ. Возможно, были и инициативы от других общественных палат регионов, и в закон о выборах президента РФ такое изменение было внесено, право выдвигать и утверждать наблюдателей от общественных палат нам было предоставлено".

На заседании совета общественной палаты была утверждена рабочая группа, в которую вошло 15 человек. Но чтобы обеспечить общественными ушами и глазами каждый из 1 тыс. 122 постоянных и девять временных избирательных участков, необходимо найти и подготовить не менее 2 тыс. человек.

"Мы хотели бы, чтобы на каждом избирательном участке дежурили, сменяя друг друга, два наблюдателя, - пояснил Геннадий Чеботарев. - По поручению Общественной палаты РФ мы сейчас заключаем договора с рядом некоммерческих общественных организаций, которые уже имеют практику контроля за ходом голосования на предыдущих выборах разного уровня. Они подберут грамотных и активных людей, которые официально получат статус наблюдателя от общественной палаты. 20 февраля на совете общественной палаты мы утвердим персонально каждого наблюдателя. Задача – подобрать наблюдателей на все участки".

Сегодня глава тюменской областной общественной палаты подписал первые соглашения: с региональным отделением Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" и Общественной палатой Тюменского района.

"Все наблюдатели проходят обязательное обучение, - рассказал председатель тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" Иван Романчук. - В конце февраля лучшие эксперты в области избирательного права проведут обучение наблюдателей. У нас будут работать только профессионально подготовленные люди".

Председатель Общественной палаты Тюменского района Наталья Попова, считает правильными поправки в федеральное законодательство, дающие общественникам право контроля на самых важных для страны выборах – выборах президента РФ.

"Кто как ни мы, общественники, должны принять активное участие в выборах, - отметила она после подписания соглашения. - Членами нашей палаты являются люди действительно неравнодушные, люди с активной жизненной позицией. И нам только надо, чтобы нас поучили, дали необходимые знания, чтобы мы могли грамотно и толково работать на избирательных участках и все у нас получится".

На важность обучения будущих наблюдателей обратил внимание и председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"У нас иногда набирается до двух десятков наблюдателей на отдельных участках, и надо, чтобы они действовали грамотно, - подчеркнул он. - Главным действующим лицом на выборах остается гражданин, избиратель. И важно, чтобы все наблюдатели работали конструктивно, в контакте с членами участковых избирательных комиссий, с их председателями, которые остаются главными на каждом участке. Вместе с общественной палатой мы планируем провести ряд семинаров и школ для всех наблюдателей".

Хорошим помощником наблюдателей от общественной палаты станет документ "Золотой стандарт", разработанный Общественной палатой РФ.

"В этом документе, - подчеркнул Геннадий Чеботарев, - пошагово расписаны действия наблюдателя с первых минут его пребывания на избирательном участке. У каждого будет нагрудный знак, образец которого так же утвержден ЦИК РФ".

Участие общественных организаций в предстоящих выборах, по оценке Игоря Халина, дело полезное и важное не только для обеспечения гласности, открытости.

"Присутствие независимых наблюдателей дисциплинирует как комиссию, так и представителей конкурирующих партий, которые порой пытаются вести агитацию даже на избирательном участке либо раздувают скандалы буквально на ровном месте", - отметил он.

Борис Олейник