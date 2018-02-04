Ученые выяснили, каких людей чаще всего кусают собаки

фото приют "Лучший друг"

Чаще всего собаки кусают эмоционально нестабильных людей, это выяснили ученые из Ливерпульского университета. Доклад исследователей опубликован на сайте.

Согласно исследованию, собаки в большинстве случаев кусают незнакомцев, а не собственных хозяев, а также людей, подверженных сильным перепадам настроения. Ученые отмечают, что вероятность агрессивной реакции собаки увеличивается пропорционально возрасту жертвы. Из 694 участников теста четверть (172 человека) хотя бы раз подвергались нападению. Также известно, что мужчины в 1,8 раза чаще испытывают на себе враждебность со стороны четвероногих, а владельцы нескольких собак — в 3,3 раза чаще, чем те, у кого нет домашних животных, сообщает пресс-служба университета.