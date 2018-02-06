В регионе создают рабочие места для многодетных родителей и людей с инвалидностью

В Тюменской области создают рабочие места/Фото trud.admtyumen.ru

1,547 тыс. граждан с инвалидностью, 83 многодетных родителя и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 68 граждан, освобожденных из УИН, трудоустроены с помощью службы занятости населения в Тюменской области в 2017 году.

Рабочие места в 2017 году преимущественно создавали организации малого и среднего бизнеса по следующим профессиям: администратор, приемщик молочной продукции, флорист, социальный работник, оператор ЭВМ, бухгалтер, юрисконсульт, штукатур-маляр, массажист.

Для работодателей, участвующих в этом мероприятии, предусмотрено возмещение затрат на оплату труда гражданам (с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды), трудоустроенным на созданные рабочие места, на приобретение оборудования для оснащения их рабочего места, а также возмещение затрат на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении и выплаты за наставничество (при трудоустройстве граждан с инвалидностью и граждан, освободившихся из УИН), сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.