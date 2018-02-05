В домах многодетных тюменцев устанавливают дымовые пожарные извещатели

Рейды по многодетным семьям проходят в Центральном округе Тюмени. Инспекторы совместно с сотрудниками центра социальной помощи семье и детям "Семья" устанавливают в домах автономные дымовые пожарные извещатели.

Устройство реагирует на дым громким звуковым сигналом. Многодетным тюменцам рассказали о правилах пользования этим прибором, провели профилактическую беседу с родителями и детьми о пожарной безопасности и вручили памятки.

Рейды проводятся в рамках межведомственного благотворительного социального проекта "#bezПожара". Задумкой проекта является установка извещателей еще и в домах горожан с ограниченными физическими возможностями.

В течение двух зимних месяцев планируется установить извещатели не только в жилье с печным отоплением частного сектора, но и квартиры в многоэтажных домах.