Ягненок с пятью копытами родился в Великобритании

фото The Northern Echo

Ягненок с пятью копытами появился на свет на ферме в северной части Великобритании. Об этом сообщает The Northern Echo.

Его владелица сомневалась в том, что пятиногое существо выживет, но дала ему кличку Hope, в переводе Надежда. Млекопитающее имеет три полностью развитые передние ноги с небольшим отростком у одной из них. При этом Hope, по словам хозяев, ведет себя как обычный ягненок и не чувствует никакого дискомфорта.

Как отмечает издание, изначально животное выращивалось на убой, однако после того, как ягненку исполнилось две недели, женщина решила оставить его в качестве питомца.