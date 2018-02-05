Жители ХМАО стали чаще летать за границу

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Ханты-Мансийская таможня отмечает рост международных авиарейсов, количества пассажиров и багажа.

В 2017 году в воздушных пунктах пропуска в международных аэропортах Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска таможня провела контроль 1 тыс. 34 международных авиарейсов. Это на 18% больше, чем в 2016 году.

Через международные терминалы проследовало 203 тысячи пассажиров, показатель вырос на 55%. Грузооборот увеличился на 33%, составив 2 тыс. 450 тонн багажа.

Как сообщает пресс-служба таможенного управления, положительная динамика отмечается за счет возобновления воздушных сообщений с Турцией, а также увеличения авиарейсов в страны Юго-Восточной Азии, в частности Таиланд и Вьетнам.