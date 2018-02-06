Ремонт Тюменского тракта под Камышловом закончат в октябре

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Определены сроки реконструкции участка Тюменского тракта. Как сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор", решение принято на выездном совещании на месте работ на автомобильной дороге Р-351 Екатеринбург - Тюмень в районе Камышлова.

В совещании на объекте приняли участие начальник ФКУ "Уралуправтодор" Алексей Борисов, главный инженер, а также представители генподрядчика и субподрядных организаций, которым предстоит осуществлять работы на этом участке.

Представители заказчика совместно с подрядчиком оценили состояние объекта, осмотрели малые искусственные сооружения, обсудили строительство развязки в разных уровнях на месте существующего примыкания основной дороги к действующему обходу.

Реконструкция Тюменского тракта под Камышловом должна завершиться осенью 2018 года. Результатом совещания стало совместное решение о вводе I и II этапов в эксплуатацию до 1 октября 2018 года.