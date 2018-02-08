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В России отмечают День бизнес-образования

21:42 07 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
litcult.ru

День бизнес-образования отмечается в России 7 февраля. Инициатором праздника выступила "Русская школа управления", которая стояла у истоков становления современного бизнес-образования в России.

Руководитель филиала "Русской школы управления" в Тюмени Оксана Лукошкова отмечает, что -"Бизнес-образование сегодня – это не набор академических знаний, а практическое повышение компетенций руководителей и "прокачивание" умений и навыков оптимальной работы в конкурентной среде, увеличение отдачи и повышение личной и корпоративной эффективности".

"А еще результатом хорошего бизнес-образования является умение самообразовываться и находить, осваивать и применять необходимые знания всю жизнь. День бизнес-образования в России призван напоминать: учиться никогда не поздно, а инвестиции в развитие людей, принимающих решения в бизнесе – самый выгодный вклад в развитие" – подчеркивает она.

Февраль выбран временем празднования этого дня не случайно, именно в феврале традиционно планируют и запускают новые проекты. Предыдущий финансовый год уже закрыт, и компании, подведя итоги проделанной работы, строят планы на будущее.

"Русская школа управления" приглашает на семинары и тренинги для того, чтобы актуализировать свои знания, видеть и использовать современные экономические и социальные тенденции, анализировать рынки и делать прогнозы по перспективным направлениям и сегментам, чтобы иметь инструменты роста прибыльности бизнеса за счет новых каналов привлечения клиентов и методов работы с персоналом. 

Подробности об обучении в РШУ можно уточнить по телефону 8 (3452) 45-22-55 или прийти по адресу, Тюмень, ул. Розы Люксембург, 12 Б, 2 этаж.

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Теги: бизнес , образование

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