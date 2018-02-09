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Пациентов из труднодоступных районов заберет специальный вертолет санавиации

18:05 08 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Санавиация. Фото областной больницы Тобольска

Новый многоцелевой вертолет Ми-8АМТ вышел на дежурство Тюменской областной службы санавиации.

Как сообщает пресс-служба АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги", воздушное судно оборудовано специализированным медицинским модулем. Транспортировку пациентов из труднодоступных населенных пунктов осуществляют экипажи, имеющие соответствующие допуски к полетам в ночное время суток и в сложных метеоусловиях.

В рамках реализации приоритетного государственного проекта "Развитие санитарной авиации" АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" в январе 2018 года заключила двухлетний контракт с Центром медицины катастроф Тюменской областной клинической больницы № 1.

"С реализацией государственного проекта авиамедицина сделала большой шаг вперед, - сообщил первый заместитель генерального директора по коммерции АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" Олег Семенов. - Повысились требования не только к медицинскому оборудованию, но и к воздушным судам, задействованным в перевозке пациентов. Это позволяет нашим заказчикам на профессиональном уровне организовать экстренную медицинскую помощь и спасать тысячи жизней".

По словам директора областного департамента здравоохранения Инны Куликовой, раньше на вооружении медиков были носилки, необходимое оборудование и медикаменты.

"Однако эта, хоть и специализированная, аппаратура не была прямо предназначена для работы в полете, - пояснила она. - Сегодня созданы качественно новые условия для медицинской эвакуации пациентов вертолетами. Специализированный модуль, установленный на борту воздушного судна, позволяет врачам вести наблюдение жизненно важных функций во время транспортировки пациента и проводить при необходимости реанимационные мероприятия. Естественно, это не только гораздо бόльшие гарантии безопасной перевозки пациентов, но и максимально удобные условия для работы медицинской бригады".

Основные территории Тюменской области с населенными пунктами, расположенными в труднодоступных местах,— это Тобольский, Уватский и Вагайский районы. Туда практически нет доступа летом, весной и осенью, а медицинская помощь требуется круглый год.

В мае 2017 года Тюменская область вошла в число 34 субъектов Российской Федерации, включенных в реализацию приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации", который призван обеспечить своевременность оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах.

В рамках договора на 2018-2019 годы география полетов расширится. Так, центр медицины катастроф ОКБ № 1 сможет забирать пациентов с территорий, прилегающих к границе с Омской областью, а также осуществлять доставку в Екатеринбург, если это потребуется.

Группа "ЮТэйр" является лидером в области предоставления услуг авиамедицины в России. В настоящее время для выполнения полетов по санитарным заданиям в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском, Хабаровском краях задействовано семь вертолетов авиакомпании "ЮТэйр".

Борис Олейник

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Теги: авиамедицина , здравоохранение , Инна Куликова , ЮТэйр

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