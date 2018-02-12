В Тюмени директор фирмы пять месяцев не платил работникам зарплату

Фото ИА "Тюменская линия"

Генерального директора строительной фирмы, виновного в невыплате зарплаты работникам, осудили в Тюмени.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, руководитель компании "Нефтеспецстрой" в течение пяти месяцев не платил зарплату 18 работникам. Общая сумма задолженности составила более 175 тыс. рублей. В ходе следствия она была полностью погашена.

Суд прекратил уголовное дело и назначил руководителю компании "Нефтеспецстрой" судебный штраф в размере 40 тыс. рублей.