Тюменцам предлагают придумать арт-объект

you.tyumen-city.ru

На ресурсе "ТвоЯ Тюмень" появилась новая тема "Яркие акценты Тюмени", сообщает пресс-служба городской администрации. Тюменцам предлагается выступить авторами проектов и предложить идею для арт-объекта который можно разместить на территории перед домом № 94 по улице Республики.

Алгоритм следующий: зарегистрированный на портале "Тюмень – наш дом" пользователь выносит на обсуждение предложение по заданной теме. Другие активные пользователи в течение 30 дней могут обсуждать и комментировать представленный проект. Все сообщения проходят модерацию. Через 30 дней сбор предложений прекращается и начинается голосование, которое длится 20 дней.

Важно, что весь этот период голосование не будет отражаться в режиме онлайн, а итоги появятся только через 20 дней. Голосование выявит лучшую идею которую и рассмотрят специалисты управы Центрального административного округа.

Соб. инф.