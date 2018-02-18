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Тюменцы отмечают Масленицу хороводами и играми

13:48 18 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото "Тюмень - наш дом" vk.com

В Тюмени на разных площадках проходят мероприятия, посвященные празднованию широкой Масленицы.

В полдень праздничная программа стартовала в сквере Депутатов. Здесь, можно было не только водить хороводы, но и послушать веселые песни, посмотреть яркие танцевальные номера, поиграть в огромные снежки со Скоморохами, сразиться в бое мешками, проявить свою ловкость в беге в мешках, прокатить ребенка на тюбинге, посостязаться в перетягивании гигантской сосиски.

Фото "Тюмень - наш дом" vk.com

Многие пришли семьями, с детьми и родителями, и каждому нашлось развлечение по душе. Тюменка Анна пришла на праздник с детьми: шестилетними Сашей и Машей и десятилетней Татьяной. Праздник им очень понравился: они с интересом смотрели выступления, а потом с азартом участвовали в перетягивании каната-сосиски.

После весело и активно проведенного времени взрослые и дети подкреплялись вкусным горячим чаем с блинами, пирожками и булочками под частушки и веселые песни творческих коллективов города.

Большой интерес вызвала выставка-продажа товаров тюменских мастеров: кукол-оберегов, лоскутных одеял и прихваток, именных браслетов из бисера, брелоков и игрушек.

Фото "Тюмень - наш дом" vk.com

Главной праздничной площадкой Тюмени стала зона отдыха Заречных микрорайонов. Пузатые самовары с бархатным чаем, душистые связки баранок, лавки с орехами и медовыми пряниками, и, конечно же, блины ждали всех гостей.

Ни один уголок парка не пустовал, на каждой площадке находились желающие испытать свои силы, показать удаль молодецкую да и просто зарядиться весенним настроением, сообщает пресс-служба городской администрации.

Символические входные ворота на территорию праздника "охраняли" две матрешки, встречали всех красавицы в традиционных национальных костюмах, а рядом расположилась настоящая русская печка. 

Особой популярностью у детей пользовалась огромная снежная гора. Для лихих и смелых было предложено поорудовать настоящими плетью и шашкой: сбить и проткнуть пластиковую бутылку с водой соответственно. 

Умельцы могли посоревноваться в конкурсе кукол "Тюменская масленица-2018". Выставка организована на одной из площадок парка. 

 

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Фото "Тюмень - наш дом" vk.com
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Более 20 интерактивных площадок с народными играми и спортивными состязаниями работают в парке.

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Фото "Тюмень - наш дом" vk.com
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Теги: Масленица

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