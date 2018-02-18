Тюменцы отмечают Масленицу хороводами и играми

Фото "Тюмень - наш дом" vk.com

В Тюмени на разных площадках проходят мероприятия, посвященные празднованию широкой Масленицы.

В полдень праздничная программа стартовала в сквере Депутатов. Здесь, можно было не только водить хороводы, но и послушать веселые песни, посмотреть яркие танцевальные номера, поиграть в огромные снежки со Скоморохами, сразиться в бое мешками, проявить свою ловкость в беге в мешках, прокатить ребенка на тюбинге, посостязаться в перетягивании гигантской сосиски.

Фото "Тюмень - наш дом" vk.com

Многие пришли семьями, с детьми и родителями, и каждому нашлось развлечение по душе. Тюменка Анна пришла на праздник с детьми: шестилетними Сашей и Машей и десятилетней Татьяной. Праздник им очень понравился: они с интересом смотрели выступления, а потом с азартом участвовали в перетягивании каната-сосиски.

После весело и активно проведенного времени взрослые и дети подкреплялись вкусным горячим чаем с блинами, пирожками и булочками под частушки и веселые песни творческих коллективов города.

Большой интерес вызвала выставка-продажа товаров тюменских мастеров: кукол-оберегов, лоскутных одеял и прихваток, именных браслетов из бисера, брелоков и игрушек.

Фото "Тюмень - наш дом" vk.com

Главной праздничной площадкой Тюмени стала зона отдыха Заречных микрорайонов. Пузатые самовары с бархатным чаем, душистые связки баранок, лавки с орехами и медовыми пряниками, и, конечно же, блины ждали всех гостей.

Ни один уголок парка не пустовал, на каждой площадке находились желающие испытать свои силы, показать удаль молодецкую да и просто зарядиться весенним настроением, сообщает пресс-служба городской администрации.

Символические входные ворота на территорию праздника "охраняли" две матрешки, встречали всех красавицы в традиционных национальных костюмах, а рядом расположилась настоящая русская печка.

Особой популярностью у детей пользовалась огромная снежная гора. Для лихих и смелых было предложено поорудовать настоящими плетью и шашкой: сбить и проткнуть пластиковую бутылку с водой соответственно.

Умельцы могли посоревноваться в конкурсе кукол "Тюменская масленица-2018". Выставка организована на одной из площадок парка.

﻿ Фото "Тюмень - наш дом" vk.com 1 /

Более 20 интерактивных площадок с народными играми и спортивными состязаниями работают в парке.

﻿ Фото "Тюмень - наш дом" vk.com 1 /