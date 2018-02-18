Жители микрорайона Тура с размахом отметили Масленицу

Фото пресс-службы городской администрации.

Сотни людей пришли в сквер Казачьи Луга на городской праздник "Здравствуй, Масленица!".

Центр русской культуры приготовил насыщенную программу для горожан. Интерактивные тематические площадки, румяные блины и горячий чай, выставки-ярмарки, игры, розыгрыши и конкурсы – были развлечения для участников всех возрастов.

Взрослые и дети катались на лошадях, каждый желающий мог отведать главное блюдо праздника – блины. Заводные скоморохи активно проводили игры, конкурсы и прочие традиционные русские забавы. Добрым молодцам предлагали колоть дрова, работать кузнецом и чеканить монетки.

"Народные гулянья на Масленицу – традиция. Мы всегда приглашаем всех наших жителей и гостей на праздник в сквер. Очень хотим, чтобы здесь жить было не только комфортно, но и весело, и тюменцы гордились, что живут в лучшем районе города", – сказала депутат Тюменской городской Думы Альбина Селезнева.

Участники "Потешного поезда", а это ученики школ, представители творческих коллективов различных организаций, в том числе и ТСЖ "Озерное", подготовили яркие номера, где во всех красках рассказали о каждом дне Масленичной недели.

Провожающие зиму делали на память сотни фотографий с ростовыми куклами: Скоморохами и Солнцем, Бурым Мишкой и Собакой, Бабкой и Дедкой, Чайником и Чашкой с блюдцем. Кульминацией всеобщего веселья по традиции стало сожжение большого чучела, сообщает пресс-служба городской администрации.

﻿ Фото пресс-службы городской администрации. 1 /