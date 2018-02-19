В Тюмени стартовал проект "Ямская слобода"

О старте проекта "Ямская слобода", который изменит облик исторической части Тюмени, объявила проректор Тюменского индустриального университета Людмила Габышева.

Умный парк с досуговыми объектами для горожан и умный остановочный комплекс будут созданы в створе улиц Луначарского и Нагорной, неподалеку от Крестовоздвиженской церкви.

Объекты планируется воплотить в рамках реализации стратегического проекта "Архитектурный образ региона" вместе с администрацией Тюмени.

"Эта озелененная территория, которую до этого дня, кроме студентов ТИУ, пока мало кто знал. Но уверен, что после реализации проекта, подготовленного авторской группой во главе с педагогическим составом вуза, она будет заслуживать внимания. Место располагается на гостевом маршруте, поэтому важно помнить и понимать всю полноту нашей ответственности", - отметил заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев.

Как поясняют разработчики, "Ямская слобода" - продукт взаимодействия трех стратегических проектов. Участники проекта Smart City координируют работу по созданию парка и отвечают за технологические решения, "Архитектурный образ региона" разрабатывают архитектурно-дизайнерские решения и занимаются проектированием, "Технополис" отвечает за технические решения и производство.

"Основная задача - включение всей территории в гостевую улицу Луначарского, создание пространства, комфортного не только для наших студентов, но и для горожан разного возраста", - пояснила руководитель проекта "Архитектурный образ региона", директор Института архитектуры и дизайна ТИУ Светлана Капелева.

Провести санитарную вырубку и дополнительную посадку деревьев планируется в ходе реализации проекта. Изменится транспортная схема, разработчики предлагают перенести остановочный комплекс, расположенный на повороте ул. Луначарского.

"Также немного пересмотрим парковку вдоль улицы Луначарского по другой стороне, там будет разделительная полоса, что исключит парковку в два ряда. Дополнительные парковочные места будут расположены вдоль оврага и заезд на большую парковку рядом с вузом будет происходить с улицы Казанской. Существующий проезд с улицы Луначарского будет закрыт для того, чтобы исключить пересечение транспортных и пешеходных потоков. Сквер будет полностью пешеходным", - сообщила архитектор, доцент кафедры ДАС АРХИД Анна Медведева.

Теплый остановочный комплекс, открытый кинотеатр и кафе, амфитеатр и выставочная зона появятся на территории. На центральной аллее создадут зону коворкинга под открытым небом, предоставляющую возможность горожанам зарядить гаджеты. Будет установлено умное освещение, яркость которого будет зависеть от времени суток и наличия людей.

Интеллектуальный остановочный комплекс оборудуют системой видеонаблюдения, информационными табло, прогнозирующими прибытие общественного транспорта. Будет установлена сенсорная панель, которая позволит получить доступ к основным городским информационным сервисам. Комплекс предоставит горожанам возможность зарядить электронные зарядные устройства и подключиться к wi-fi. Возможна установка тревожной кнопки.

Как пояснили представители вуза, реализация первого этапа проекта начнется в ближайшее время. Он предполагает санитарную очистку территории, монтаж нового ограждения, установка нового остановочного павильона и пуско-наладочные работы. Стоимость первого этапа - около 4 млн рублей, финансирование будет вестись за счет средств вуза.

По словам разработчиков, перенос остановочного пункта и временное ограничение движения на период производства работ согласованы.

Как подчеркнули разработчики, проект является пилотным и проверит возможность реализации всех предложенных идей. Его планируется реализовать в течение 2018 года. Администратором проекта будет ТИУ.

Татьяна Ковалева