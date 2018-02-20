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Тюменские наставники внедряют схему колледж - вуз - работодатель

16:16 20 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото "Тюменская линия"

Тюменский колледж водного транспорта готов к внедрению новых эффективных практик наставничества. Об этом директор колледжа Тамара Шпак рассказала обозревателю "Тюменской линии" в кулуарах форума Уральского федерального округа "Наставник", который продолжается в Екатеринбурге.

"Буквально на днях мы вернулись со всероссийского форума "Наставник", и привезли полезный опыт. Например, очень интересный мастер-класс, посвященный формированию инженерного мышления, провела компания "Росатом". Мы учим техническим специальностям и для нас это очень актуально, поэтому мы готовы внедрить многие интересные практики в нашем колледже. Уверена, что и на форуме Уральского федерального округа мы узнаем много интересного", - отметила Тамара Шпак.

Без системы наставничества просто невозможно готовить высококвалифицированных специалистов водного транспорта, убеждена директор колледжа.

"На флоте без наставников - никуда. Ведь наши ребята, которые учатся по специальностям плавсостава, выходят на практику на реальную навигацию, которая длится по пять-семь месяцев. Они работают в командах судов. Студент сразу погружается в атмосферу подлинной трудовой жизни: четыре часа - вахта, четыре часа - отдых. Без направляющей руки капитана, который поможет включится в командную работу и устанавливать правильные отношения в коллективе, конечно, никак не обойтись. Но далеко не каждый капитан готов стать наставником. Этому тоже надо учиться", - подчеркнула Тамара Шпак.

По ее словам, у колледжа сложилось эффективное взаимодействие с Обь-Иртышским речным пароходством по реализации системы наставничества.

В Тюменской области очень много эффективных практик наставничества, которые образовательные учреждения реализуют совместно с промышленными предприятиями и компаниями, поддержал коллегу заведующий отделением технологий автомобильного транспорта Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса Лев Заворин.

"Например, наш колледж с 2014 года активно сотрудничает с группой компаний "Автоград". Мы получаем достаточно стабильные позитивные результаты в плане повышения профессионализма и трудоустройства наших выпускников. Хотелось бы эту практику расширить. Один из вариантов - сотрудничество с институтом транспорта Тюменского индустриального университета. Связка "колледж - вуз - работодатель" будет, по нашему мнению, гораздо более эффективной", - рассказал педагог.

В рамках окружного форума "Наставник" Тамара Шпак и Лев Заворин рассказали о накопленном опыте в докладах на панельной дискуссии "Наставничество в дуальном образовании".

Евгений Бабенко

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Теги: Екатеринбург , Лев Заворин , наставничество , Тамара Шпак , форум

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