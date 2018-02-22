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Тюменцев, которые планируют отдых в Турции, предупреждают о вспышке сибирской язвы

19:16 21 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото www.by.all.biz

Вспышка сибирской язвы зарегистрирована в районе населенного пункта Акчаабат на севере Турции, имеющего выход к Черному морю. Госпитализировано более 70 человек, из которых у троих диагноз подтвержден лабораторно. Одна женщина скончалась.

По данным эпидемиологического расследования, проводимого местными органами здравоохранения, вспышка связана с разделкой больного сельскохозяйственного животного (коровы) и употреблением в пищу инфицированного мяса. Турецкие специалисты принимают ряд мер по недопущению дальнейшего распространения инфекции. Материал для лабораторных исследований направлен в Анкару. Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок.

Добавим, сибирская язва – острая зоонозная опасная бактериальная инфекция, протекающая у человека чаще в кожной форме, которая может быстро переходить в генерализованную инфекцию с поражением желудочно-кишечного тракта и легких. Возбудитель (Bacillus anthracis) существует в двух формах – вегетативной и споровой и может длительно (десятилетиями) сохраняться в почве, сохраняя жизнеспособность. Человек преимущественно заражается от больных сельскохозяйственных животных в процессе ухода, переработки и употребления продукции. Инкубационный период составляет от нескольких часов до восьми дней. Лечится противомикробными средствами, для профилактики людей и животных имеются соответствующие вакцины, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области. 

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Теги: сибирская язва , Турция , Тюмень

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