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Авторов-исполнителей приглашают на всероссийский бардовский конкурс

20:24 25 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: Дворец Пионер

Тюменцев приглашают принять участие в III Всероссийском фестивале-конкурсе "Возьмемся за руки, друзья...", посвященному творчеству Булата Окуджавы. Он пройдет 12-13 мая 2018 года в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает департамент культуры Тюменской области.  

На конкурсе ждут авторов-исполнителей, солистов и вокальные ансамбли, любительские театры и отдельных исполнителей художественного слова.

Он проходит в трех номинациях: "Исполнитель песен Булата Окуджавы", "Исполнитель песен на стихи Булата Окуджавы и музыку собственного сочинения" и "Художественное слово - стихи, проза, литературно-музыкальные композиции по произведениям Булата Окуджавы".

Победители награждаются дипломами и ценными призами. Оплату проживания и питания участников фестиваля организаторы берут на себя.

Жюри по традиции возглавит Александр Пантыкин – председатель Союза композиторов Свердловской области и межрегионального Союза композиторов, заслуженный деятель искусств РФ.

В разные годы гостями фестиваля были популярные артисты, чье творчество самым непосредственным образом связано с именем Булата Окуджавы – народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии Елена Камбурова, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян.

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