Следственный комитет ждет юных тюменцев на тематической смене в Артеке

sledcom.ru

Тюменских школьников приглашают поучаствовать в программе следственного комитета "Юный следователь".

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, к участию в конкурсе приглашают ребят, проявляющих интерес к следственной работе и деятельности следственного комитета. Победители примут участие в тематической образовательной программе "Юный следователь", которая пройдет в Международном детском центре "Артек".

К конкурсу допускаются школьники, которым на момент летней смены "Юный следователь" (июнь-август 2018 года) исполнилось 11 лет и до 17 лет включительно, а на период учебного года - это ребята с 5 по 11 классы.

Для участия в конкурсе школьники самостоятельно регистрируются в автоматизированной системе "Путевка" на сайте артек.дети до 28 февраля текущего года. Ученик заполняет профиль, в личном кабинете добавляет достижения за последние три года, оформляет заявку на путевку с обязательным указанием партнера конкурса – следственный комитет и названием программы "Юный следователь".

Далее, после регистрации, на электронную почту отдела кадров tyumen-ok@uk.sledcom.ru необходимо прислать эссе "Почему важна работа следователя" (3-4 страницы формата А-4, шрифт 14 Times New Roman), после чего сотрудники управления выберут лучшие работы на предмет соответствия заявленной теме и грамотности.

Лучшие работы будут направлены в Москву – в следственный комитет России, где будет сформирован список победителей конкурса. Его опубликуют на сайте следственного комитета России до 25 марта.

По всем уточняющим вопросам можно обратиться по телефонам: 8(3452) 62-19-05, 8 (3452) 62-18-29.