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Тюменские мастера на всероссийской ярмарке представят свои ремесла

17:10 28 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Тюменского музейно-просветительского объединения

Мастера центра промыслов и ремесел Тюменского музейно-просветительского объединения представят регион на XXIV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России "Ладья. Весенняя фантазия" в столичном экспоцентре с 28 февраля по 4 марта.

Учреждение представит на выставке изысканные изделия мастеров родного края: сибирские валенки, броши из керамики, украшения из кости, броши, выполненные в технике мокрого и сухого валяния в виде цветов, аксессуары из лоскута и многое другое. Кроме того, специалисты Центра научат всех желающих завязывать традиционный тюменский махровый узел на настольном ткацком стане. Также, посетители выставки увидят традиционные тюменские махровые ковры, выполненные рукодельницами Сибирской ковровой фабрики. Также свои уникальные предметы интерьера и творчества из сибирских пород дерева представит семейная мастерская Лаптевых.

В выставке примут участие более 700 художников и мастеров со всей страны, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

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Теги: выставка

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